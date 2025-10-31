Il laboratorio subacqueo nel lago di Como posizionata la mesosfera | soccorre le piante del Lario

Como – Sul fondale del lago davanti a Villa Olmo è stata installata la mesosfera finanziata dal Cnr, un innovativo laboratorio subacqueo per studiare il comportamento delle piantine messe a dimora secondo il protocollo creato dall’associazione Proteus, che da quattro anni porta avanti il progetto Re-Lake. La piattaforma di cantiere è ormeggiata davanti al lido, come spiega il capo progetto Nicola Castelnuovo. “La mesosfera – dice - costituisce di fatto un enclosure, ovvero un volume definito in cui controllare alcune variabili ambientali che in un ecosistema è impossibile fare. Il suo compito è di escludere tutti gli elementi che nel lago costituiscono un disturbo alla crescita ottimale delle piante, al fine di ottenere una sorgente di piante acquatiche autoctone utili alla ricolonizzazione dei fondali limitrofi, oltre a permettere uno studio approfondito delle tecniche di restauro ambientale in grado di quantificarne l’efficacia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il laboratorio subacqueo nel lago di Como, posizionata la mesosfera: soccorre le piante del Lario

