Il jazz in salsa baiana di Nilza Costa | colori e sperimentazione

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) appuntamento a ritmo di jazz con il Nilza Costa Ensemble (Nilza Costa, voce, Maurizio Piancastelli, tromba ed elettronica, Filppo Orefice, sax tenore e percussioni, Daniele Santimone, chitarre, Stefano Senni, contrabbasso, Roberto Red Rossi, batteria e percussioni). Un sestetto di straordinaria energia, avvolgente e appassionante, guidato dalla voce carismatica di Nilza Costa, che si fa anima e motore di un viaggio sonoro ricco di colori, emozioni e sperimentazioni. La cantante brasiliana, dotata di un timbro profondo e inconfondibile, incarna la tradizione baiana nelle sue radici più autentiche, quelle legate all’Africa, reinterpretandola con intensità e modernità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

