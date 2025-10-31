Il governo ungherese ribadisce il suo appoggio all’adesione all’Ue dei Balcani occidentali

Di recente in Italia, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha avuto modo di ribadire il suo pensiero sul funzionamento dell’Ue e sulla guerra in Ucraina. La sua ostilità, e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il governo ungherese ribadisce il suo appoggio all’adesione all’Ue dei Balcani occidentali

Altre letture consigliate

Mentre Orban è in Italia, riverito da Salvini e ricevuto dalla Presidente del Consiglio, un suo consigliere politico attacca i media italiani e in particolare la Repubblica, a cui va la nostra solidarietà. Conosciamo bene l’idiosincrasia del governo ungherese verso i - facebook.com Vai su Facebook

Il governo ungherese attacca Report: “Il servizio sul sovranismo è un grave errore” - Il governo ungherese critica Report dopo un servizio sul sovranismo: Balazs Orban accusa il programma di pregiudizio e disinformazione. Si legge su blitzquotidiano.it

Ungheria: Orbán farà pressioni su Trump per l'esenzione dalle nuove sanzioni Usa sul petrolio russo - Secondo il primo ministro ungherese Viktor Orbán, l'abbandono del petrolio russo porterebbe Budapest al collasso economico, poiché l'Ungheria importa più di quattro quinti del suo greggio dalla Russia ... msn.com scrive

Ungheria: Bonelli e Fratoianni, 'ancora contro Salis, governo e Ue intervengano' - "Le parole violente e indecenti pronunciate dal portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs contro l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis sono indegne e inaccettabili. Riporta iltempo.it