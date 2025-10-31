Il gol parla il linguaggio dei centrocampisti | la Serie A cambia pelle

In una Serie A sempre più povera di reti, sono i centrocampisti a prendersi la scena. Con le punte in difficoltà, il gol è tornato affare da mezzali e registi: Calhanoglu e Orsolini guidano la classifica marcatori con cinque centri, incarnando due volti diversi ma complementari del nuovo calcio italiano. Mentre i bomber tradizionali arrancano – da Lautaro a Vlahovic, fino a Scamacca e Morata – la zona calda del campo si è spostata qualche metro più indietro, dove l’intelligenza tattica vale più della potenza. È il segno di un campionato più “orizzontale”, dove decidono gli inserimenti e la precisione dal limite, non più i colpi da centravanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il gol parla il linguaggio dei centrocampisti: la Serie A cambia pelle

Contenuti che potrebbero interessarti

Paura, omertà, possesso: patriarcato e mafia parlano lo stesso linguaggio. Un saggio, scritto da chi lavora ogni giorno in tribunale, invita a riflettere su queste somiglianze. Solo così potremo sfidare un sistema che, anche in aula, continua a non tutelare davver - facebook.com Vai su Facebook

Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X

La Voghe sta crescendo coi gol dei centrocampisti ma l’attacco stenta ancora - Una prova di compattezza e spirito collettivo, alternando fasi di gioco più propositive, specie nel primo tempo, a momenti in cui il gruppo ha saputo soffrire. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Centrocampisti per il Fantacalcio 2025/26, la divisione in fasce: consigli per low cost e top - L’ultimo campionato ha confermato che i centrocampisti, puri non i trequartisti, fanno la differenza. fanpage.it scrive

Ecco chi sono i 3 centrocampisti che hanno fatto meglio al Fantacampionato Gazzetta arrivati alla 6ª giornata - La Serie A è arrivata alla soglia della 6ª giornata e la sosta per le nazionali darà un po' di fiato ad addetti ai lavori e appassionati prima di un tour de force che durerà fino alla prossima ... Riporta gazzetta.it