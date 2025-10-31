Il giorno più triste della mia vita Brad Pitt l’annuncio improvviso spiazza i fan Cos’è successo

La lavorazione del film sulla Formula 1 che vede protagonista l'attore Brad Pitt si è conclusa con emozioni contrastanti sul set. Mentre per l'attore l'ultimo giorno di riprese è stato etichettato come "infelice" o "il giorno più triste della sua vita", il produttore Jerry Bruckheimer ha espresso sentimenti opposti, definendolo "il più felice della mia vita". La divergenza di sensazioni tra i due professionisti deriva da prospettive molto diverse. Brad Pitt, infatti, si era perfettamente calato nella parte del protagonista, sviluppando una vera e propria passione per la guida della monoposto modificata per le riprese.

