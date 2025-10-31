Il giorno di Stranger Things Netflix trasforma la città con i protagonisti della serie

Lanazione.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 31 ottobre l’Area Movie, a cura di QMI, si prepara a festeggiare Halloween nel segno di Stranger Things, la serie fenomeno globale di Netflix che trasformerà Lucca in Hawkins per un’intera giornata, con la presenza dei protagonisti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e dei creatori Matt e Ross Duffer. Nell’attesa della quinta stagione in arrivo su Netflix dal 27 novembre (Volume 1), dal 26 dicembre (Volume 2) e dall’1 gennaio (Episodio finale), appuntamento al Cinema Moderno con Stranger Things: aspettando la 5° stagione, un incontro per il pubblico con il cast e i creatori dell’iconica serie (ore 16,30). 🔗 Leggi su Lanazione.it

il giorno di stranger things netflix trasforma la citt224 con i protagonisti della serie

© Lanazione.it - Il giorno di Stranger Things. Netflix trasforma la città con i protagonisti della serie

Altre letture consigliate

giorno stranger things netflixIl giorno di Stranger Things. Netflix trasforma la città con i protagonisti della serie - Oggi 31 ottobre l’Area Movie, a cura di QMI, si prepara a festeggiare Halloween nel segno di Stranger Things, la serie fenomeno globale di Netflix che trasformerà Lucca in Hawkins per un’intera giorna ... Si legge su lanazione.it

giorno stranger things netflixStranger Things, c’è il trailer della quinta stagione: la serie Netflix conquista Lucca - Domani in città i protagonisti più amati dal pubblico fra conferenza stampa e passerella al padiglione di piazza San Michele ... luccaindiretta.it scrive

giorno stranger things netflixL’ultima stagione di Stranger Things promette emozioni e lacrime | Trailer - Il cast storico ritorna al completo: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown e gli altri interpreti che, stagione dopo stagione, hanno reso Stranger Things una saga generazionale. Secondo hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Giorno Stranger Things Netflix