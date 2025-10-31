Il giorno di Stranger Things Netflix trasforma la città con i protagonisti della serie

Oggi 31 ottobre l’Area Movie, a cura di QMI, si prepara a festeggiare Halloween nel segno di Stranger Things, la serie fenomeno globale di Netflix che trasformerà Lucca in Hawkins per un’intera giornata, con la presenza dei protagonisti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e dei creatori Matt e Ross Duffer. Nell’attesa della quinta stagione in arrivo su Netflix dal 27 novembre (Volume 1), dal 26 dicembre (Volume 2) e dall’1 gennaio (Episodio finale), appuntamento al Cinema Moderno con Stranger Things: aspettando la 5° stagione, un incontro per il pubblico con il cast e i creatori dell’iconica serie (ore 16,30). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giorno di Stranger Things. Netflix trasforma la città con i protagonisti della serie

Altre letture consigliate

La micro-recensione (senza spoiler) del giorno: Ho sempre pensato che se, dopo quattro stagioni, i protagonisti di Stranger Things erano ancora tutti pressoché illesi fosse a causa della massiccia presenza di Steven Spielberg in tutto quello Stephen King. Det - facebook.com Vai su Facebook

In caso vi fosse sfuggito, STRANGER THINGS sta per terminare: da qualche giorno è una gara tra riviste di settore a chi pubblica più articoli sulla serie. Ma devo dire che Empire, con la copertina speciale di Greg Ruth, è una spanna sopra agli altri! #SerieTV # - X Vai su X

Il giorno di Stranger Things. Netflix trasforma la città con i protagonisti della serie - Oggi 31 ottobre l’Area Movie, a cura di QMI, si prepara a festeggiare Halloween nel segno di Stranger Things, la serie fenomeno globale di Netflix che trasformerà Lucca in Hawkins per un’intera giorna ... Si legge su lanazione.it

Stranger Things, c’è il trailer della quinta stagione: la serie Netflix conquista Lucca - Domani in città i protagonisti più amati dal pubblico fra conferenza stampa e passerella al padiglione di piazza San Michele ... luccaindiretta.it scrive

L’ultima stagione di Stranger Things promette emozioni e lacrime | Trailer - Il cast storico ritorna al completo: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown e gli altri interpreti che, stagione dopo stagione, hanno reso Stranger Things una saga generazionale. Secondo hdblog.it