Il Giardino di Ninfa | l’incanto d’autunno nel cuore del Lazio
L'autunno mostra tutto il suo fascino e il Giardino di Ninfa diventa un luogo semplicemente magico. Le foglie si tingono di rosso, oro e rame, i ruscelli riflettono una luce più morbida, e ogni angolo di questo giardino incantato sembra raccontare una storia antica. Considerato uno dei giardini più romantici del mondo e dichiarato Monumento Naturale della Regione Lazio, Ninfa regala in questa stagione un'esperienza senza tempo, perfetta per chi ama la natura, la fotografia e i paesaggi d'atmosfera.
