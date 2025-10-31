Il gelato sbarca a Montecitorio in arrivo alla bouvette lonorevole coppetta’

Periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Da giorni circola la voce. E vari deputati in Transatlantico, alla Camera, si chiedono quando 'aprirà' alla buvette – lo storico bar in stile Liberty al piano Aula di Montecitorio – il 'corner' di gelati artigianali, fortemente voluto dal questore di Fdi, Paolo Trancassini, che ha inaugurato un nuovo corso parlamentare gourmet.  Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

gelato sbarca montecitorio arrivoIl gelato sbarca a Montecitorio, in arrivo alla bouvette l''onorevole coppetta' - E vari deputati in Transatlantico, alla Camera, si chiedono quando 'aprirà' alla buvette - msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gelato Sbarca Montecitorio Arrivo