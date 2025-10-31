Il futuro in ritardo di 127 anni | la digitalizzazione delle PMI italiane arriverà nel 2152
Secondo il nuovo rapporto I-Com “Sui bit della competitività”, l’Italia brilla nella connettività — con una copertura 5G del 93% nelle aree urbane — ma rallenta su competenze e imprese: solo il 27% delle PMI è digitalizzato e appena l’8,2% utilizza tecnologie di intelligenza. 🔗 Leggi su Repubblica.it
