Il futuro del lavoro e l’impatto dell’automazione sulle professioni

L'automazione sta ridefinendo il panorama lavorativo e le aziende devono prepararsi a questi cambiamenti.

Lavoro, formazione, integrazione. Tre parole che raccontano la puntata di Agrisolidarietà dedicata a “Mani che coltivano futuro”. Un confronto tra imprese, scuola e istituzioni sul valore del lavoro agricolo come spazio di accoglienza, sicurezza e legalità. Ri - facebook.com Vai su Facebook

Tecnologie e innovazioni nel lavoro del futuro - Presente e futuro al centro della conferenza di orientamento e formazione, ospitata da Aetna Group. ilrestodelcarlino.it scrive

GIOVANI E LAVORO/ “Chi lo fa solo per i soldi (38%) è senza futuro, ecco il 10% su cui puntare” - Il 31,7% dei giovani sceglie la professione in base al fattore economico. Da ilsussidiario.net

Il futuro del mondo del lavoro in discussione a Lisbona - "Il futuro del mondo del lavoro non dipende solo dalla tecnologia o dalle politiche aziendali, ma soprattutto dalle persone". Da ansa.it