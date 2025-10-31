Il furgone riciclato è la nuova mega centrale operativa della protezione civile
Sarà la nuova centrale operativa mobile che protezione civile utilizzerà come posto di comando avanzato. Allestita con le migliori tecnologie d'avanguardia. Ma "riciclata". Si è in tempi di crisi, e al fine di consentire un risparmio e di ottimizzare le risorse economiche, evitando di acquistare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
