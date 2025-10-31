Il furgone riciclato è la nuova mega centrale operativa della protezione civile

Monzatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la nuova centrale operativa mobile che protezione civile utilizzerà come posto di comando avanzato. Allestita con le migliori tecnologie d'avanguardia. Ma "riciclata". Si è in tempi di crisi, e al fine di consentire un risparmio e di ottimizzare le risorse economiche, evitando di acquistare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

