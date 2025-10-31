Il fratello di Kvaratskhelia è un giocoliere | tunnel dribbling e assist in nazionale!

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La somiglianza è impressionante: il giovane fratello di Khvicha Kvaratskhelia, protagonista con la Georgia Under 15, mostra talento e tecnica da grande promessa. I suoi video, tra dribbling e accelerazioni, sono già virali sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il fratello di kvaratskhelia 232 un giocoliere tunnel dribbling e assist in nazionale

© Gazzetta.it - Il fratello di Kvaratskhelia è un giocoliere: tunnel, dribbling e assist in nazionale!

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Fratello Kvaratskhelia 232 Giocoliere