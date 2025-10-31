Il francobollo francese che profuma di croissant | quando spedire una cartolina diventa esperienza sensoriale

L’8 ottobre, mentre il mondo celebrava la Giornata mondiale del francobollo con commemorazioni tradizionali e sobrie collezioni filateliche, La Poste francese ha scelto una strada diversa: ha trasformato un semplice quadratino di carta da 2,10 euro in un’esperienza sensoriale capace di evocare le atmosfere parigine del mattino. Non bastava più rappresentare un simbolo nazionale attraverso l’inchiostro e la grafica. Bisognava farlo respirare. La tecnologia dietro l’aroma del burro. Il segreto risiede in microcapsule profumate incorporate nell’inchiostro del francobollo. Quando si strofina delicatamente la superficie con il polpastrello, queste capsule si rompono liberando nell’aria le note caratteristiche del croissant au beurre: quel mix inconfondibile di burro fuso, vaniglia e sfoglia dorata che fa parte dell’immaginario collettivo francese tanto quanto la Torre Eiffel o le rive della Senna. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il francobollo francese che profuma di croissant: quando spedire una cartolina diventa esperienza sensoriale

