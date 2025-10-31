Il Forum Economico Eurasiatico di Verona approda a Istanbul | dialogo tra Occidente e Grande Eurasia
La XVIII edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona si terrà il 30 e 31 ottobre 2025 al Ç?ra?an Palace di Istanbul. Tema: «Nuova energia per nuove realtà economiche». Attesi relatori internazionali per rafforzare la cooperazione tra Europa ed Eurasia. 🔗 Leggi su Laverita.info
