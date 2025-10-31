Il Forum Economico Eurasiatico di Verona approda a Istanbul | dialogo tra Occidente e Grande Eurasia

Laverita.info | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La XVIII edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona si terrà il 30 e 31 ottobre 2025 al Ç?ra?an Palace di Istanbul. Tema: «Nuova energia per nuove realtà economiche». Attesi relatori internazionali per rafforzare la cooperazione tra Europa ed Eurasia. 🔗 Leggi su Laverita.info

il forum economico eurasiatico di verona approda a istanbul dialogo tra occidente e grande eurasia

© Laverita.info - Il Forum Economico Eurasiatico di Verona approda a Istanbul: dialogo tra Occidente e Grande Eurasia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Forum Economico Eurasiatico: al via 2* giorno a Ras Al Khaimah, focus evoluzione mercati finanziari e bancari - Ha preso il via stamane, alle 09h30 ora locale (06h30 in Italia), la seconda giornata di lavori della XVII edizione del Forum Eurasiatico di Verona presso Al Hamra Convention ... Scrive milanofinanza.it

Forum Economico Eurasiatico: al via a Ras Al Khaimah, 1* giorno focus energia con Sechin (Rosneft) e Mikhelson (Novatek) - Ha preso il via stamane, alle 09h30 ora locale (06h30 in Italia), la XVII edizione del Forum Eurasiatico di Verona presso Al Hamra Convention Center di Ras Al Khaimah (Emirati ... Si legge su milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Forum Economico Eurasiatico Verona