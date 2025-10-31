Il flusso perturbato atlantico continua a investire l’Italia dopo una tregua una nuova perturbazione è in arrivo
Una perturbazione veloce ma piuttosto vivace e intensa quella transitata ieri in Italia. Nonostante per le sue caratteristiche la situazione era tipica della stagione, senza contrasti estremi o situazioni di blocco, i fenomeni sono risultati piuttosto intensi con alcuni allagamenti L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Nelle prossime ore la Liguria sarà interessata da un passaggio perturbato in rapido spostamento da Ponente verso Levante, dove insisterà soprattutto giovedì mattina un intenso flusso meridionale nei bassi strati dell’atmosfera - facebook.com Vai su Facebook
Inizio di settimana perturbato: nuvole, pioggia e aria più fresca - occidentale abbassandosi temporaneamente di latitudine tende a lambire anche la nostra regione con infiltrazioni di aria umida e più fresca in ... Si legge su bergamonews.it
Il meteo - La settimana è iniziata con l'anticiclone sul Mediterraneo Centrale, che continua ad opporsi alle perturbazioni atlantiche. Come scrive rainews.it
Meteo: Prossimi Giorni, il flusso atlantico minaccia l'Italia, ecco cosa è previsto - Nei prossimi giorni l'atmosfera subirà nuovi cambiamenti con il flusso atlantico pronto a minacciare il bel tempo su gran parte del nostro Paese. Segnala ilmeteo.it