Una perturbazione veloce ma piuttosto vivace e intensa quella transitata ieri in Italia. Nonostante per le sue caratteristiche la situazione era tipica della stagione, senza contrasti estremi o situazioni di blocco, i fenomeni sono risultati piuttosto intensi con alcuni allagamenti L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Il flusso perturbato atlantico continua a investire l’Italia, dopo una tregua una nuova perturbazione è in arrivo