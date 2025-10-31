Il film su Call of Duty è realtà | Peter Berg e Taylor Sheridan adattano il videogame per il cinema

Comingsoon.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora presto per sapere quale versione di Call of Duty, degli oltre 20 titoli usciti per il mercato dei videogiochi fino ad oggi, sarà quella scelta per essere narrata sul grande schermo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

il film su call of duty 232 realt224 peter berg e taylor sheridan adattano il videogame per il cinema

© Comingsoon.it - Il film su Call of Duty è realtà: Peter Berg e Taylor Sheridan adattano il videogame per il cinema

Scopri altri approfondimenti

Il film su Call of Duty è realtà: Peter Berg e Taylor Sheridan adattano il videogame per il cinema - Il loro coinvolgimento li vedrà impegnati entrambi alla scrittura della sceneggiatura, con Berg che assumerà successivamente anche la direzione del film. Si legge su comingsoon.it

film call of dutyCall of Duty | Taylor Sheridan e Peter Berg svilupperanno il film - Dopo aver acquisito i diritti dalla saga Call of Duty per realizzarne un film, la Paramount ha ingaggiato due registi quali Taylor Sheridan e Peter Berg. universalmovies.it scrive

Call of Duty, il film sarà sviluppato dall’ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan e da Peter Berg - La Paramount Pictues ha finalmente ingaggiato Taylor Sheridan e Peter Berg per iniziare lo sviluppo dell'attesissimo film su Call of Duty. Lo riporta cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Film Call Of Duty