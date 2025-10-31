Il dramma del Sudan | nelle immagini satellitari cumuli di corpi e sangue Le prove del massacro di civili

Testimonianze sul campo e foto dall'alto. La drammatica situazione in Darfur e le strategie delle milizie per liberarsi delle accuse di omicidi di massa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il dramma del Sudan: nelle immagini satellitari cumuli di corpi e sangue. «Le prove del massacro di civili»

