"Morto così, nel sonno". Il dramma del politico italiano, protagonista alle ultime elezioni – Un grave lutto ha colpito la città di Firenze e il mondo dello sport locale: nella mattinata di oggi è venuto a mancare Lorenzo Bosi, noto imprenditore e stimato presidente della società calcistica Rondinella Marzocco. La notizia della sua morte ha immediatamente suscitato profondo cordoglio tra cittadini, dirigenti sportivi e rappresentanti politici. "Morto così, nel sonno". Il dramma del politico italiano, protagonista alle ultime elezioni. Appartenente a una famiglia fortemente radicata nella vita pubblica, Lorenzo era figlio di Francesco Bosi, già parlamentare e sottosegretario alla Difesa per l'Udc.
"Morto nel sonno". Il dramma del politico italiano, protagonista alle ultime elezioni - FIRENZE – È morto questa mattina all'alba Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della squadra di calcio Rondinella Marzocco.