Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello | È un momento devastante

Andrea Delogu è devastata dal dolore per la morte del fratello Evan, scomparso a 18 anni in un tragico incidente stradale. La conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle, che dopo aver appreso la tragica notizia si è immediatamente a Bellaria dalla sua famiglia, è stata raggiunta dalla sua amica Ema Stockholma. Intercettata da La Repubblica, Andrea Delogu ha dichiarato: "È un momento devastante, non mi sento di dire nulla". Da mercoledì la presentatrice si è chiusa nel suo dolore: la Rai, per rispetto, ha deciso di annullare la messa in onda delle puntate del suo programma in onda su Rai 2, La porta magica.

