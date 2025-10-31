Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello | È un momento devastante
Andrea Delogu è devastata dal dolore per la morte del fratello Evan, scomparso a 18 anni in un tragico incidente stradale. La conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle, che dopo aver appreso la tragica notizia si è immediatamente a Bellaria dalla sua famiglia, è stata raggiunta dalla sua amica Ema Stockholma. Intercettata da La Repubblica, Andrea Delogu ha dichiarato: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”. Da mercoledì la presentatrice si è chiusa nel suo dolore: la Rai, per rispetto, ha deciso di annullare la messa in onda delle puntate del suo programma in onda su Rai 2, La porta magica. 🔗 Leggi su Tpi.it
Scopri altri approfondimenti
“Le siamo veramente vicini. La disgrazia, il lutto che l’ha colpita è una cosa agghiacciante”. Milly Carlucci ha espresso il suo dolore per la morte di Evan Delogu, fratello 18enne di Andrea Delogu - facebook.com Vai su Facebook
L’Umana Reyer partecipa al dolore di familiari e amici per la prematura scomparsa di Andrea Pulidori. Andrea è stato dal 2002 al 2011 direttore sportivo della prima squadra femminile. La Società tutta porge le più sentite condoglianze. - X Vai su X
Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello: “È un momento devastante” - Andrea Delogu è devastata dal dolore per la morte del fratello Evan, scomparso a 18 anni in un tragico incidente stradale. Lo riporta tpi.it
Andrea Delogu rompe il silenzio: le prime parole dopo la morte del fratello Evan - Andrea Delogu in lutto per la morte del fratello Evan. donnaglamour.it scrive
Andrea Delogu, le prime parole dopo la morte del fratello Evan: «È un momento devastante». Il dolore, il funerale e il futuro a Ballando con le stelle - Andrea Delogu, conduttrice e concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, è stata travolta dal dolore per la morte del fratello Evan, appena 18 anni. Scrive msn.com