Il dolore di Andrea Delogu dopo aver perso il fratello Evan Parla papà Walter | Mio figlio era un angelo Con lui mi ero riscattato
«Mio figlio era un angelo». A parlare a Repubblica è Walter Delogu, padre della conduttrice Andrea e di Evan, morto a 18 anni in un incidente in moto a Igea Marina mercoledì 29 ottobre. Andrea, che ha dovuto lasciare improvvisamente il programma Ballando con le stelle in cui partecipava, è chiusa nel suo dolore. A parlare a nome della famiglia è il papà, a lungo collaboratore Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano e autista di ambulanze, oggi in pensione. Evan era «un ragazzo molto equilibrato, onesto. Un dono. Quando è nato ho chiesto a Dio che non mi assomigliasse, perché nella vita ne ho fatte di tutti i colori: le droghe, la malavita, la galera.
