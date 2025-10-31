In poche ore un delirio in Valdinievole, che è rimasta sotto l’acqua all’improvviso. Da Serravalle a Monsummano non sono stati pochi i disagi patiti da chi percorreva le strade e da chi ha cantine nei punti più sensibili. In via Ponte di Serravalle a Pieve a Nievole i fossi erano colmi, soprattutto nei dintorni di Panzana. Qui e fino alla Colonna i tombini non ricevevano, i fossi erano pieni, anche di sporcizia, e in alcuni punti il traffico era difficoltoso. "I tecnici hanno perlustrato il territorio e mi è stato segnalato un po’ di allagamento a Mezzomiglio e poi via Ponte di Monsummano e all’incrocio della Colonna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il diluvio scatenato in poche ore. La Nievole a un passo dalla piena. E il sindaco Tesi chiude i ponti