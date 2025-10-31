Il dialogo che non c’è fra destra e sinistra sulla riforma della Giustizia Un’occasione persa
Dunque ormai è deciso. La riforma costituzionale delle carriere dei magistrati e del Csm, approvata dal Parlamento in un contesto di scontro frontale, sarà confermata o invece respinta dal popolo sovrano attraverso un referendum che assumerà di nuovo le sembianze di un’ordalia. I cittadini-elettori saranno chiamati a schierarsi: a destra con il governo e contro i magistrati, a sinistra con i magistrati e contro il governo. Due opposte tifoserie, asserragliate sulle curve, avvolte dai fumogeni e intente a scambiarsi slogan minacciosi, in uno stadio che vede invece svuotarsi le tribune, abbandonate dai tanti che avrebbero voluto semplicemente prendere sul serio la Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
