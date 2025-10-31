Il dialetto friulano diventa lingua co-ufficiale della città brasiliana di Ivorá Patrimonio storico

Roma, 31 ottobre 2025 - Il dialetto friulano è diventato lingua co-ufficiale, insieme al portoghese, del comune di Ivorá, cittadina nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Il 26 settembre è passata la Legge Ordinaria n. 16822025 che prevede che il friulano, usato nella quotidianità, possa essere utilizzato anche negli atti pubblici, amministrativi e nelle cerimonie ufficiali, fino ad essere promosso con iniziative culturali e scolastiche dal municipio. Il disegno di legge è stato proposto dal Fogolâr Furlan di Nova Údine (Ivorá, nota anche come Nuova Udine), rappresentato dal presidente Hektor Giacomelli e dal vicepresidente e consigliere comunale Ângelo Simonetti, e approvato dal sindaco Josemar Osmari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

