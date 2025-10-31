Il derby Benevento-Sorrento in diretta in chiaro su una emittente campana

Non solo le tv a pagamento. Il derby Benevento-Sorrento in programma domenica sera al "Ciro Vigorito" (ore 20:30) sarà trasmesso in diretta in chiaro sulle frequenze di Videonola al canale 94 del digitale terrestre. Ad annunciarlo attraverso i social la stessa emittente: "Nuovo appuntamento – si legge – con C3 Campania Calcio Club, il format che racconta il cuore pulsante del calcio campano! Domenica 2 novembre, i riflettori si accendono sul Ciro Vigorito per una sfida che promette spettacolo: Benevento – Sorrento, valida per la 12ª giornata del girone C. A partire dalle 19:00, segui su Videonola la pregara, gli highlights e tutte le interviste esclusive direttamente dallo stadio: analisi, emozioni e voci dei protagonisti di un derby regionale che vale tanto, in campo e in classifica.

