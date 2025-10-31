Il dentista | No alle scorte di dolcetti sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa

(Adnkronos) – "Halloween è una ricorrenza amatissima dai bambini, non possiamo guastare la festa con divieti e allarmi". Ma se l'eccezione non va demonizzata, "evitiamo però che il consumo dei dolciumi raccolti con 'dolcetto o scherzetto' si prolunghi nei giorni successivi mettendo veramente a rischio lo smalto dei denti e facilitando l'insorgenza di carie". A . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fuori comincia a fare freddo? È il momento di pensare al calore di casa tua ? Da Cincidda Edili trovi stufe e pellet in offerta per riscaldare il tuo inverno con stile e risparmio! Offerte valide fino a esaurimento scorte! ? Passa in negozio e scopri quella pe - facebook.com Vai su Facebook

Il dentista: “No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa” - "Halloween è una ricorrenza amatissima dai bambini, non possiamo guastare la festa con divieti e allarmi". tuobenessere.it scrive

Dolcetto o scherzetto: le maxi scorte di dolciumi per Halloween - È una cosa risaputa, soprattutto oggi in cui Halloween è un fenomeno e una ricorrenza globale: questa è una festa per bambini e soprattutto una festa per bambini che amano i dolci. Secondo ilgiornale.it