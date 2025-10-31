Il Covid in gravidanza può aumentare il rischio di autismo e ritardi nello sviluppo dei bambini | lo studio Usa

I bambini nati da madri che hanno contratto il Covid-19 durante la gravidanza potrebbero avere un rischio più elevato di autismo e di ritardi nello sviluppo del linguaggio e delle capacità motorie. Lo rivela uno studio pubblicato giovedì 30 ottobre sulla rivista Obstetrics and Gynecology e ripreso dal Washington Post. L’indagine, condotta su oltre 18 mila nascite nel Massachusetts, è tra le più ampie finora realizzate sui figli di donne che hanno contratto il virus nei primi mesi della pandemia e fino al 2021, prima della diffusione dei vaccini. «Il rischio rimane comunque molto basso». Gli autori hanno precisato che, trattandosi di « uno studio osservazionale», i risultati non dimostrano che il Covid-19 causi i disturbi diagnosticati, ma segnalano un’associazione tra l’infezione materna e tali esiti. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

San Marino, ISS: consegnati i nuovi vaccini contro il Covid-19 Arrivate al Centro Farmaceutico dell’Istituto Sicurezza Sociale - RSM oltre 400 dosi di vaccino Comirnaty LP.8.1 di ultima generazione, prodotto da Pfizer/BioNTech. La campagna è rivolta in partico - facebook.com Vai su Facebook

Covid-19 in aumento: che cosa sappiamo davvero della variante Stratus e quali sono le raccomandazioni sui vaccini - E oggi, a distanza di oltre quattro anni dall’inizio della pandemia, i contagi tornano a salire. Come scrive vanityfair.it

Vaccini gratuiti per influenza, Covid, infezioni da pneumococco: per chi? Si possono fare insieme? Quando vaccinarsi? - Anziani e persone «fragili» per patologie, come quelle cardiovascolari o respiratorie, diabete o tumori, hanno diritto a vaccinarsi per proteggersi contro forme gravi della malattia. Si legge su msn.com

Stati Uniti. Per vaccino Covid raccomandazione su scelta individuale. Nuove indicazioni anche per epatite B in gravidanza - Negli Stati Uniti il comitato Acip ha raccomandato che la vaccinazione anti Covid sia basata su decisione individuale, soprattutto per chi non è a rischio. Da quotidianosanita.it