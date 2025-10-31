Il cortometraggio Ninò in finale al festival del Paladino d’Oro
Va in finale al festival del Paladino d’Oro di Palermo il cortometraggio contro il bullismo “Ninò” del regista Michele Li Volsi, di cui ha scritto anche il soggetto, tratto da una storia vera. La sceneggiatura è Claudia Gallo.Il corto è stato girato tra Marsala ed Erice e racconta la storia di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
