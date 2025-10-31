Il cortometraggio Ninò in finale al festival del Paladino d’Oro

Palermotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va in finale al festival del Paladino d’Oro di Palermo il cortometraggio contro il bullismo “Ninò” del regista Michele Li Volsi, di cui ha scritto anche il soggetto, tratto da una storia vera.  La sceneggiatura è Claudia Gallo.Il corto è stato girato tra Marsala ed Erice e racconta la storia di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cortometraggio nin242 finale festivalAl Montecatini International Short Film Festival cento film in gara provenienti da tutto il mondo - Dal 5 al 9 novembre la sua 76/a edizione si svilupperà in cinque giornate con iniziative ad accesso gratuito con tanti ospiti ... Secondo intoscana.it

Cortometraggi, la finale del festival internazionale - Serata finale, domani, della quinta edizione del festival internazionale del cortometraggio indipendente, Trame Indipendenti. lanazione.it scrive

cortometraggio nin242 finale festivalCortometraggio 'Malamente' trionfa al Piceno Cinema Festival - Si è conclusa al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) la prima settimana del Piceno Cinema Festival 2025, evento organizzato dall'associazione "Gli O'Scenici" in collaborazione ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cortometraggio Nin242 Finale Festival