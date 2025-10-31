Il convegno Arezzo e il volontariato | come attrarre nuove energie organizzato dal Cesvot
Arezzo, 31 ottobre 2025 – Tra ottobre 2020 e dicembre 2024 186 persone si sono rivolte al servizio di orientamento sul territorio della delegazione Cesvot di Arezzo e di queste 133 sono diventati nuovi volontari: il 73%. A livello toscano tra i nuovi volontari il 69,84% è donna, il 43,98% ha tra i 30 ei 54 anni, la metà è diplomata (49,59%), il 46,90% è occupata. Sono alcuni dati che verranno presentati durante il convegno “Arezzo e il volontariato: come attrarre nuove energie” organizzato dalla delegazione Cesvot aretina in programma venerdì 7 novembre alle 16 alla Casa dell'Energia ( Via Leone Leoni 1) ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Così Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL, riassume il significato del Convegno nazionale "Curare è prendersi cura dedicato ad alimentazione, benessere e stili di vita". #AilArezzoFedericoLuzzi - .. - #ailfedericoluzzi | #ail | #ailar - facebook.com Vai su Facebook
“Volontariato d’Impresa: alleanze per la comunità”, l’incontro - 00 presso la Sala Convegni del Comune di Arezzo (Piazza San Domenico, 4), la Fondazione Arezzo Comunità in collaborazione con ... Secondo lanazione.it
Come sta il volontariato?: "Non fa breccia nei cuori. Ci sono segnali di crisi" - La fotografia resa dal Cesvot in un convegno per fare il punto della situazione. Lo riporta msn.com
Diocesi: Arezzo, stasera il convegno per l’inizio dell’anno pastorale “Una Chiesa che costruisce comunità” - “Una Chiesa che incontra è una Chiesa generativa, che sa di poter ancora portare vita, di avere un tesoro da offrire che è il Vangelo. Riporta agensir.it