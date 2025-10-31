Arezzo, 31 ottobre 2025 – Tra ottobre 2020 e dicembre 2024 186 persone si sono rivolte al servizio di orientamento sul territorio della delegazione Cesvot di Arezzo e di queste 133 sono diventati nuovi volontari: il 73%. A livello toscano tra i nuovi volontari il 69,84% è donna, il 43,98% ha tra i 30 ei 54 anni, la metà è diplomata (49,59%), il 46,90% è occupata. Sono alcuni dati che verranno presentati durante il convegno “Arezzo e il volontariato: come attrarre nuove energie” organizzato dalla delegazione Cesvot aretina in programma venerdì 7 novembre alle 16 alla Casa dell'Energia ( Via Leone Leoni 1) ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il convegno “Arezzo e il volontariato: come attrarre nuove energie” organizzato dal Cesvot