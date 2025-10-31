Il Consiglio fa solo debiti fuori bilancio opposizioni all' attacco | Maggioranza divisa e Aula paralizzata

"Ancora una volta l’Aula bloccata dall’assenza della maggioranza. Solo grazie alla responsabilità dell’opposizione sono stati approvati i debiti fuori bilancio. Le spaccature nella maggioranza paralizzano il Consiglio e penalizzano Palermo". A dirlo sono i consiglieri comunali di Palermo del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Comune di Catania Ufficio Stampa 29.10.2025 Consiglio comunale approva regolamento imposta di soggiorno e debiti fuori bilancio Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri, con 24 favorevoli e tre astenuti, il regolamento comunale per l’applica - facebook.com Vai su Facebook

Il Consiglio fa solo debiti fuori bilancio, opposizioni all'attacco: "Maggioranza divisa e Aula paralizzata" - La seduta si è interrotta per mancanza del numero legale: in Aula soltanto 11 esponenti di centrodestra. Lo riporta palermotoday.it

Consiglio comunale Como, ecco il nuovo regolamento per la sosta dei residenti: le novità. E tensione in aula sul Carducci - Passano i debiti fuori bilancio per l'emergenza alluvione, più tensioni per le cause legali del Com ... Da ciaocomo.it

Catania, il Consiglio comunale approva il regolamento d’imposta di soggiorno e debiti fuori bilancio - Il civico consesso, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato con 24 favorevoli e tre astenuti, il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, che sostituisce integralment ... Segnala ilsicilia.it