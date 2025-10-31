Il Consiglio di Santarcangelo comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Paolo Nori

Il Consiglio comunale di Santarcangelo si è aperto con l’intervento di Fabio Biondi, curatore artistico del Cantiere Poetico per Santarcangelo, in occasione dell’undicesima edizione “La poesia che ricomincia” che si è conclusa domenica 26 ottobre. A seguire, partendo dal suo nuovo libro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

N DIRETTA SU Basilicata Radio Due Bierredue SECONDA PARTE: Convocazione Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria Il Comune di Sant’Arcangelo (Pz) ha convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria per mercoledì 29 - facebook.com Vai su Facebook

Cantiere Poetico e “Salva casa”: il consiglio comunale di Santarcangelo tra cultura e urbanistica - Il Consiglio comunale di ieri (giovedì 30 ottobre) si è aperto con l’intervento di Fabio Biondi, curatore artistico del Cantiere Poetico per Santarcangelo, in occasione dell’undicesima edizione “La po ... altarimini.it scrive

Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Aubrey Marshall Daniel III - Arezzo, 9 ottobre 2025 – Cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III, l’avvocato di successo con una vera e propria passione per l’Italia. Da lanazione.it