Eletto il Consiglio dei ragazzi, ai quali il sindaco Fabrizio Allevi ha consegnato come ogni anno un assegno da duemila euro, che il Parlamentino potrà destinare a progetti e attività scolastiche. Una mattinata di entusiasmo, partecipazione e impegno civico quella vissuta all’Auditorium delle medie di Turbigo, dove si è svolta la proclamazione del nuovo organismo. Un appuntamento ormai consolidato per la comunità turbighese, che rappresenta un’occasione di crescita e responsabilità per i più giovani, chiamati a vestire – simbolicamente – i panni degli Amministratori della città. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Fabrizio Allevi, il vicesindaco Manila Leoni, il presidente del Consiglio comunale Dante Bolognesi e il comandante della Polizia locale Antonio Erbaio, a testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione degli adulti a quella dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Consiglio dei ragazzi. Ha per sindaco Sebastiano la palestra di democrazia