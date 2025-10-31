Il Consiglio dei ragazzi Ha per sindaco Sebastiano la palestra di democrazia

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eletto il Consiglio dei ragazzi, ai quali il sindaco Fabrizio Allevi ha consegnato come ogni anno un assegno da duemila euro, che il Parlamentino potrà destinare a progetti e attività scolastiche. Una mattinata di entusiasmo, partecipazione e impegno civico quella vissuta all’Auditorium delle medie di Turbigo, dove si è svolta la proclamazione del nuovo organismo. Un appuntamento ormai consolidato per la comunità turbighese, che rappresenta un’occasione di crescita e responsabilità per i più giovani, chiamati a vestire – simbolicamente – i panni degli Amministratori della città. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Fabrizio Allevi, il vicesindaco Manila Leoni, il presidente del Consiglio comunale Dante Bolognesi e il comandante della Polizia locale Antonio Erbaio, a testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione degli adulti a quella dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il consiglio dei ragazzi ha per sindaco sebastiano la palestra di democrazia

© Ilgiorno.it - Il Consiglio dei ragazzi. Ha per sindaco Sebastiano la palestra di democrazia

Approfondisci con queste news

consiglio ragazzi ha sindacoIl Consiglio dei ragazzi. Ha per sindaco Sebastiano la palestra di democrazia - Dal Palazzo degli adulti duemila euro da destinare ad attività scolastiche. Come scrive ilgiorno.it

A Sesto Calende le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi: a novembre il sindaco - Dopo anni di assenza si sono svolti gli scrutini per la consulta dei più giovani: la prima riunione a novembre con la proclamazione del sindaco. Scrive varesenews.it

consiglio ragazzi ha sindacoEletto il nuovo sindaco dei ragazzi - Lunedì mattina si sono tenute le attese votazioni per il Consiglio comunale dei ragazzi di Porto Tolle, momento che segna l’avvio concreto di un percorso di cittadinanza attiva e partecipazione giovan ... Scrive polesine24.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Ragazzi Ha Sindaco