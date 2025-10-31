Il Consiglio dei ragazzi Ha per sindaco Sebastiano la palestra di democrazia
Eletto il Consiglio dei ragazzi, ai quali il sindaco Fabrizio Allevi ha consegnato come ogni anno un assegno da duemila euro, che il Parlamentino potrà destinare a progetti e attività scolastiche. Una mattinata di entusiasmo, partecipazione e impegno civico quella vissuta all’Auditorium delle medie di Turbigo, dove si è svolta la proclamazione del nuovo organismo. Un appuntamento ormai consolidato per la comunità turbighese, che rappresenta un’occasione di crescita e responsabilità per i più giovani, chiamati a vestire – simbolicamente – i panni degli Amministratori della città. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Fabrizio Allevi, il vicesindaco Manila Leoni, il presidente del Consiglio comunale Dante Bolognesi e il comandante della Polizia locale Antonio Erbaio, a testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione degli adulti a quella dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Questa sera, nella Sala Consiglio del Comune di Porto Tolle, si è svolta la cerimonia istituzionale in cui i giovani eletti lunedì scorso hanno avviato le prime attività del loro mandato. - facebook.com Vai su Facebook
Il Consiglio dei ragazzi. Ha per sindaco Sebastiano la palestra di democrazia - Dal Palazzo degli adulti duemila euro da destinare ad attività scolastiche. Come scrive ilgiorno.it
A Sesto Calende le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi: a novembre il sindaco - Dopo anni di assenza si sono svolti gli scrutini per la consulta dei più giovani: la prima riunione a novembre con la proclamazione del sindaco. Scrive varesenews.it
Eletto il nuovo sindaco dei ragazzi - Lunedì mattina si sono tenute le attese votazioni per il Consiglio comunale dei ragazzi di Porto Tolle, momento che segna l’avvio concreto di un percorso di cittadinanza attiva e partecipazione giovan ... Scrive polesine24.it