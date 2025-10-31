Il Consiglio comunale approva l' estinzione anticipata di tre mutui per complessivi 840mila euro
Il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato con 19 voti favorevoli e 12 contrari all’estinzione anticipata di tre mutui assunti dall’Amministrazione Comunale con assunti con Cassa Depositi e Prestiti per un valore complessivo di 840mila euro. L’operazione consente di liberare risorse per le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
