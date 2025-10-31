Il Comune di Terricciola cerca un gestore per la palestra polifunzionale
L’amministrazione comunale di Terricciola ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla gestione della palestra polifunzionale comunale, situata in via Pozzuolo 2, nel capoluogo. L’obiettivo è affidare la palestra a un soggetto qualificato - singolo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
