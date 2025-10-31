Il Comune aggiorna il Piano asfalti 2025 | Le strade da sistemare passano da 42 a 58 l' investimento sale a 6 milioni
ANCONA – Il Comune di Ancona implementa il piano asfalti 2025, passando da 42 vie a 58. L’investimento cresce invece di due milioni arrivando a sei. Nel complesso si parla di circa 99.000 mq, con un costo di 77,30 euro al metro quadro. Fino a oggi sono stati eseguiti 19 interventi, per un totale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
