Il Como affronta i campioni d' Italia al Maradona | le probabili formazioni
Lo scorso anno la sfida con i Napoli si concluse con una sconfitta al Maradona e una vittoria al Sinigaglia. Quest'anno il Como si presenta al cospetto dei campioni d'Italia con una squadra decisamente più forte e un quinto posto in classifica davvero significativo per le ambizioni dei lariani. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Scopri altri approfondimenti
L’incontro Fabregas-Conte preannuncia qualche gag teatrale (Damascelli) Esame universitario per il Como che affronta i campioni d'Italia, la sfida potrebbe riservare delle sorprese https://www.ilnapolista.it/2025/10/lincontro-fabregas-conte-preannuncia-qualc - facebook.com Vai su Facebook
Come avrete letto oggi, l’apertura dell’UEFA alla possibilità di disputare giornate di campionato all’estero porterà il #Milan ad affrontare il #Como a #Perth, in Australia, il prossimo febbraio. Non metto in dubbio le opportunità commerciali che questa scelta potr - X Vai su X
Il Como affronta i campioni d'Italia al Maradona: le probabili formazioni - Lo scorso anno la sfida con i Napoli si concluse con una sconfitta al Maradona e una vittoria al Sinigaglia. Lo riporta quicomo.it