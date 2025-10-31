Il Como affronta i campioni d' Italia al Maradona | le probabili formazioni

Quicomo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso anno la sfida con i Napoli si concluse con una sconfitta al Maradona e una vittoria al Sinigaglia. Quest'anno il Como si presenta al cospetto dei campioni d'Italia con una squadra decisamente più forte e un quinto posto in classifica davvero significativo per le ambizioni dei lariani. 🔗 Leggi su Quicomo.it

