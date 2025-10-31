Il Como a Napoli sperando in un altro colpaccio

Tempo di lettura: 2 minuti Con l’entusiasmo alle stelle, il Como vive la trasferta di Napoli con la speranza di fare uno sgambetto ad una delle favorite per il titolo. Dopo essere tornati alla vittoria col Verona e con una classifica che vale l’Europa, la squadra di Fabregas arriva nel migliore delle condizioni con l’infermeria praticamente svuotata e con le squalifiche che sono ormai un ricordo, tanto che Jesus Rodriguez potrebbe partire con la maglia da titolare. Imprescindibile Nico Paz mentre davanti dovrebbe partire titolare Tatos Douvikas che, sul sito del club, racconta il suo adattamento nella nuova squadra: “Credo che il mio obiettivo principale sia continuare a migliorare giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Como a Napoli sperando in un altro colpaccio

