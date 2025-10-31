Il cinema piange Tommaso Merighi regista scomparso a 31 anni

Lutto nel cinema indipendente e nel mondo della cultura bolognese. Si è spento a soli 31 anni Tommaso Merighi, regista e autore cinematografico. A dare notizia della sua morte, avvenuta giovedì, è stato il collettivo ‘Cinemovel’ di cui Merighi faceva parte: “Per noi Tommaso era molto più di un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

