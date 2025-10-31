Il cimitero ti sta ‘Accanto’ | l’angolo speciale del lutto per riflettere e scrivere

Reggio Emilia, 31 ottobre 2025 – Una panchina e una cassetta delle lettere per ospitare pensieri, all’interno del cimitero comunale. L’originale iniziativa è stata messa in campo dal Comune di Sant’Ilario. Il progetto nasce tra la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti. Il progetto si chiama ’Accanto’ e nasce nel tempo sospeso tra la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, quando la comunità ricerca il filo che unisce memoria e presente. È in questo clima di raccoglimento che il municipio della val d’Enza ha deciso di far nascere dentro, dentro il cimitero, uno spazio speciale con una panchina e una cassetta per lo scambio di pensieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

