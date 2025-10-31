Nel 2023 perdendo a Trodica, il Chiesanuova dava l’addio definitivo al primo posto e, sembrava, ai sogni di gloria dell’Eccellenza. Sogni che si riaccesero e divennero realtà con la storica cavalcata playoff. Chissà che due anni e mezzo dopo proprio dal "San Francesco" i biancorossi non possano conseguire quel risultato in grado di fargli tenere stretta la categoria. Domenica sarà quasi testa-coda tra il Trodica terzo e il Chiesanuova ultimo, con gli ospiti che cercheranno di dare continuità all’ultima prova, specie il secondo tempo, contro la Civitanovese. Dovranno farlo senza l’attaccante Persiani, uscito dal campo contro i rossoblù dopo essere entrato da pochi minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Chiesanuova perde un attaccante. Persiani: "Ho uno stiramento. Spero di farcela per Osimo»