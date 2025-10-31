Il ceo Reichart | I tibunali ci danno ragione adesso vogliamo i danni La Superlega chiede un risarcimento di 4 miliardi di dollari alla Uefa

Il Real Madrid e i promotori della Superlega chiedono oltre 4 miliardi di dollari di danni alla Uefa, accusata di aver ingiustamente sabotato la competizione separatista, secondo quanto riferito da una fonte all’agenzia France Press. Proposta nel 2021 da 12 club europei d’élite, tra cui Real Madrid e Barcellona, il progetto della Superlega è rapidamente fallito a causa della forte opposizione dei tifosi dei club inglesi e delle minacce di Uefa e Fifa. La Corte di giustizia europea ha stabilito nel dicembre 2023 che il divieto della Superlega era contrario al diritto europeo. L’anno scorso, poi, un giudice spagnolo ha affermato che Fifa e Uefa avevano impedito la libera concorrenza opponendosi alla Superlega, stabilendo che stavano praticando un comportamento anticoncorrenziale e abusando della loro posizione dominante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

