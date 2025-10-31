Il catartico oroscopo di novembre 2025
Cosa dice l'oroscopo di novembre? Scopriamolo insieme, segno per segno. Ariete. Novembre vi toglie l’elmo e vi mette davanti a uno specchio: non serve caricare, serve capire. In amore, meno conquiste lampo e più connessioni vere. Se siete single, rallentate: chi arriva di corsa, di solito ha il fiatone. In coppia, smettetela di provare a vincere ogni discussione: la dolcezza non è debolezza, è strategia. Motto del mese: non tutto ciò che brucia è passione. A volte è solo impazienza. Toro. Questo mese vi costringe a guardarvi dentro e a smettere di chiamare “stabilità” ciò che in realtà è stallo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Approfondisci con queste news
Oroscopo di novembre 2025: stimoli per il Sagittario, Cancro esce dal guscio, Scorpione rinasce. Gemelli? Impara a chiedere aiuto - Le stelle aprono le porte a un periodo di trasformazioni silenziose ma profonde. Da leggo.it
Oroscopo: come sarà il sesso per i 12 Segni nel novembre 2025 - L'Oroscopo annuncia un mese di passione, in altalena tra eros e profondità, fra voglia di trasformazione ed esplorazione dei limiti personali. Riporta tgcom24.mediaset.it
Oroscopo di novembre 2025 - Con Sole, Mercurio e Venere in Scorpione, novembre invita a guardare dentro le cose – e dentro di sé – per ritrovare armonia tra spazio e sensazioni, tra casa e cuore. Lo riporta living.corriere.it