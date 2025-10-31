Il castello di Fumone | un viaggio nella storia e nel mistero
Roma, 31 ottobre 2025- Immaginate un castello avvolto dai misteri e dal silenzio; attorno, a perdita d’occhio, i monti e la Valle del Sacco. Le stradine s’inerpicano tra le case del borgo, con il loro inconfondibile aspetto medievale. Stiamo parlando di Fumone la cui storia ci porta indietro nel tempo; noto il detto “Quando Fumone fuma, tutta la campagna trema” ad indicare il suo ruolo di vedetta: quando il nemico si avvicinava dalle campagne, dalla rocca di Fumone provenivano segnali di fumo. Un castello di misteri. Sono tante le storie che aleggiano attorno a questa rocca imponente; una leggenda, che fa di Fumone un luogo spirituale, riguarda il papa Celestino V colui che, con memoria dantesca, “per viltade fece il gran rifiuto “; il papa fu imprigionato nella rocca in una cella angusta, trascorrendo i suoi ultimi dieci mesi in preghiera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
