Il castello di Fumone | un viaggio nella storia e nel mistero

Cdn.ilfaroonline.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ottobre 2025- Immaginate un castello avvolto dai misteri e dal silenzio; attorno, a perdita d’occhio, i monti e la Valle del Sacco. Le stradine s’inerpicano tra le case del borgo, con il loro inconfondibile aspetto medievale. Stiamo parlando di Fumone la cui storia ci porta indietro nel tempo; noto il detto “Quando Fumone fuma, tutta la campagna trema” ad indicare il suo ruolo di vedetta: quando il nemico si avvicinava dalle campagne, dalla rocca di Fumone provenivano segnali di fumo. Un castello di misteri. Sono tante le storie che aleggiano attorno a questa rocca imponente; una leggenda, che fa di Fumone un luogo spirituale, riguarda il papa Celestino V colui che, con memoria dantesca, “per viltade fece il gran rifiuto “; il papa fu imprigionato nella rocca in una cella angusta, trascorrendo i suoi ultimi dieci mesi in preghiera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Castello di Guglielmo il Conquistatore a Norwich è un viaggio nella storia - Dopo aver dominato la città per oltre nove secoli, il mastio del Castello di Norwich è tornato a brillare ad agosto 2025 dopo una chiusura di 5 anni durante la quale è ... Secondo siviaggia.it

Un viaggio tra storia e tradizioni. Gli arcieri ‘assaltano’ il Castello. Gare di tiro in costumi storici - Un attacco al Castello con oltre cento atleti in abiti storici, che si sfideranno nel cuore della città. Secondo ilrestodelcarlino.it

Antonella Iris De Pascale – Trasformazioni in viaggio al Castello di Fumone - Antonella Iris De Pascale – Trasformazioni in viaggio al Castello di Fumone Dal 05 luglio al 02 agosto 2025 arte contemporanea Location Frosinone Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone, 13, (FR) Orario ... Lo riporta exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Castello Fumone Viaggio Storia