Il Castelfidardo ci crede | Serve una grande gara

"Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di domenica. Pur non facendo grandi cose abbiamo cercato di contrastare dignitosamente la capolista". Mister Francesco Monaco è concentrato sulla partita di dopodomami al Tubaldi, un Recanatese-Castelfidardo che il tecnico pugliese ha già etichettato come uno spareggio salvezza anche se sono passate solo nove giornate. "Dobbiamo fare sicuramente una grande prestazione e soprattutto portare a casa punti - continua Monaco -. Prima dell’allenamento di martedì ho parlato ai ragazzi dicendo loro che non abbiamo fatto bene nel primo tempo. Mi sono piaciuti però nel secondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

