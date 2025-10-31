Il cast di Stranger Things trasforma Lucca in un mondo parallelo

«Già da 7 anni sapevamo come sarebbe finita la serie», dice Matt Duffer durante la conferenza stampa di Stranger Things, al Lucca Comics & Games 2025, che per l'occasione si è trasformata in un teatro a cielo aperto per festeggiare l'ultima stagione della serie targata Netflix, in arrivo dal 27 novembre. E l’attesa, già altissima, è stata accesa ulteriormente dal trailer della quinta stagione, rilasciato proprio ieri, che ha mandato in fibrillazione tutto il fandom: due minuti scarsi bastati per riaprire ferite, speranze e teorie che covavano da mesi. Sul palco del Teatro del Giglio, accanto ai Duffer, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp si sono alternati in sorrisi, battute e ricordi che hanno fatto vibrare la sala gremita di giornalisti e fan della serie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

