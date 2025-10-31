Montecatini Terme, 31 ottobre 2025 – “Siamo spiacenti di informare che, in seguito alla rottura del canestro del PalaVinci, sia alle giovanili sia al minibasket, con costi per gli spostamenti delle partite rilevanti, recuperi infrasettimanali improponibili, e altri problemi, l’impianto non è attualmente agibile per le gare casalinghe. Le tempistiche di riparazione, al momento, risultano incerte e comunque non immediate”. La società Montecatini Junior annuncia un grave problema al Palavinci, che sta creando notevoli problemi. “La società si sta attivando per trovare soluzioni alternative per le partite – prosegue il comunicato – cercando di collaborare con le realtà sportive del territorio, al fine di garantire la continuità dell’attività agonistica e degli allenamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso PalaVinci inagibile, infiltrazioni e canestro ko