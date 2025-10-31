Il caso del clochard morto a Milano senza un nome L’appello degli abitanti del quartiere | Qualcuno ci racconti di lui

È stato trovato morto in strada, dove viveva non si sa da quanto, tre giorni fa. Ancora oggi, 31 ottobre, non ha un nome. Così è ancora possibile morire senza fare rumore, senza un funerale, su un marciapiede del quartiere milanese di Niguarda che ospita uno dei più grandi ospedali del nord Italia. A trovare il senzatetto nella periferia nord ovest di Milano è stata proprio un’infermiera della struttura sanitaria, che passando lo ha visto immobile e si è preoccupata per le sue condizioni chiamando i soccorsi. « Una persona morta che nessuno conosceva com’è possibile? Una persona che merita che qualcuno, la collettività, possa ricordarla e raccontare qualche ricordo, chi era, come mai non aveva casa, da dove veniva», è l’appello all’ Agi di Mirko Mazzali, assessore del Municipio 9. 🔗 Leggi su Open.online