Bologna, 31 ottobre 2025 – Il "Far West del mattone" all'ombra delle Due Torri. Il caso degli ecomostri che a Bologna stanno ridisegnando il volto della città e che sono finiti nel mirino della magistratura, dopo l'esposto presentato da diversi comitati cittadini, sarà oggetto di un'indagine di "FarWest", la trasmissione di Salvo Sottile, in onda questa sera alle 21.25 su Rai 3. Morosini chiude Brandina: "Caro affitti e criminalità affondano Marina centro" Una colata di cemento in una città che, proprio come Milano, cresce in verticale, mentre scarseggiano le case accessibili, tra micro-appartamenti da dieci metri quadri e studentati privati da

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso degli ecomostri di Bologna in tv con Salvo Sottile a ‘FarWest’