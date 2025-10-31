Il Carlino nella Terra dei Motori Dalla Ferrari alla Lamborghini Il rombo dell’Emilia-Romagna

Il motore. Il rumore. Il suono della tecnologia che si fa colonna sonora della vita. Immaginando, finalmente e addirittura, in questo nuovo millennio, di conciliare la meccanica con il rispetto dell’ambiente, il progresso della tecnica con la tutela della natura, bene supremo. Tutto questo, da sempre, è la Motor Valley. Una terra di promesse, di ricerca e di sviluppo: in nome del bene comune. Tra marchi prestigiosi e icone leggendarie, l’Emilia-Romagna e le Marche, da decenni, con le auto e con le moto, con i suoi ingegneri e con i suoi operai, con i suoi campioni da Lorenzo Bandini a Valentino Rossi, da Alex Zanardi a Kimi Antonelli, sono una porta aperta sul futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

