Il capocannoniere è il miglior poeta dell' anno 50 anni senza Pasolini campione vero tra gli intellettuali

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sua Bologna imparò a giocare da ragazzo, trovava ispirazione dalla fatica, dal gioco, in lui la passione si miscelava col tormento intellettuale. E quella mitica partita contro Bertolucci e. Ancelotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il capocannoniere 232 il miglior poeta dell anno 50 anni senza pasolini campione vero tra gli intellettuali

© Gazzetta.it - "Il capocannoniere è il miglior poeta dell'anno". 50 anni senza Pasolini, campione vero tra gli intellettuali

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Capocannoniere 232 Miglior Poeta