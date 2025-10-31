Il capocannoniere è il miglior poeta dell' anno 50 anni senza Pasolini campione vero tra gli intellettuali
Nella sua Bologna imparò a giocare da ragazzo, trovava ispirazione dalla fatica, dal gioco, in lui la passione si miscelava col tormento intellettuale. E quella mitica partita contro Bertolucci e. Ancelotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
